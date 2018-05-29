Студия эстрадного вокала «Соло» поздравит детей с их праздником

Студия эстрадного вокала «Соло» примет участие в праздничном мероприятии «Центра культуры и спорта», приуроченном к Международному дню защиты детей, в пятницу, 1 июня.

В этот день во дворе учреждения развернется благотворительный праздник «Счастливые дети — счастливое будущее», организованный вместе с фондом «Вознеси сердце». В программе — мастер-классы, конкурсы, игры и концерт от вокальных коллективов «ЦКиС»: студий «Соло», «Мелодия» и «Sound Хit».

— Гостями мероприятия станут, в основном, многодетные и малоимущие семьи, но, помимо них, мы приглашаем всех желающих принять участие в празднестве, — рассказала нашей газете директор «ЦКиС» Анна Никифорова. — Программа рассчитана примерно на два часа. Она подготовлена именно таким образом, чтобы дети в течение всего времени были заняты и не успели соскучиться. Все будет проходить на улице.

Праздник состоится во дворе «Центра культуры и спорта». Начало в 14:00.

Фото: «Центр культуры и спорта»