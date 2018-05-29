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Студия эстрадного вокала «Соло» поздравит детей с их праздником
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Студия эстрадного вокала «Соло» поздравит детей с их праздником 

Управа района Бирюлево Западное 26 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Студия эстрадного вокала «Соло» примет участие в праздничном мероприятии «Центра культуры и спорта», приуроченном к Международному дню защиты детей, в пятницу, 1 июня.
В этот день во дворе учреждения развернется благотворительный праздник «Счастливые дети — счастливое будущее», организованный вместе с фондом «Вознеси сердце». В программе — мастер-классы, конкурсы, игры и концерт от вокальных коллективов «ЦКиС»: студий «Соло», «Мелодия» и «Sound Хit».
— Гостями мероприятия станут, в основном, многодетные и малоимущие семьи, но, помимо них, мы приглашаем всех желающих принять участие в празднестве, — рассказала нашей газете директор «ЦКиС» Анна Никифорова. — Программа рассчитана примерно на два часа. Она подготовлена именно таким образом, чтобы дети в течение всего времени были заняты и не успели соскучиться. Все будет проходить на улице.
Праздник состоится во дворе «Центра культуры и спорта». Начало в 14:00.
Фото: «Центр культуры и спорта»
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