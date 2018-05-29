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В Орловской области 54 тысяч семей находятся в социально опасном положении
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В Орловской области 54 тысяч семей находятся в социально опасном положении 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
В Орловской области снизилось число семей, находящихся в социально опасном положении, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя департамента соцзащиты Ирину Гаврилину.
В регионе отмечается снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении: в 2016 году — на 10%, в 2017 году — еще на 9%. В Орловской области проживает более 88 тыс. семей с детьми, в которых воспитывается 135 тысяч несовершеннолетних. Среди них более 54 тысяч семей, находящихся в социально опасном положении. На учете в учреждениях системы социального обслуживания состоит 898 семей с 1752 несовершеннолетними детьми.
В многоуровневую систему соцобслуживания входят 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, кризисный центр помощи женщинам и детям, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также отделения по работе с семьей и детьми в центрах социального обслуживания населения.
Социально-реабилитационные центры области способны принимать в круглосуточном режиме одновременно 200 несовершеннолетних. Около 1700 детей ежегодно проходят реабилитацию. Продолжается тенденция сокращения доли детей, переданных в государственные учреждения после прохождения курса социальной реабилитации.
В настоящее время на обслуживании состоит 2553 ребенка-инвалида, 2432 из них воспитываются в семьях. Каждый год не менее 650 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Областном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
На базе Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками функционирует отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с сопровождающими их лицами. Ежегодно в данном отделении проходят социальную реабилитацию не менее 200 детей-инвалидов.
Сообщение В Орловской области 54 тысяч семей находятся в социально опасном положении появились сначала на РИА 57.
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