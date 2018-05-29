Детей из Рязани и Котласа с ожогами доставили в Нижний Новгород

Семимесячную девочку из Рязани доставили 29 мая в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ на реанимобиле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.

На ребенка опрокинулась емкость с кипятком, в результате малышка получила ожоги 1–3 степени лица, туловища и конечностей. В общей сложности у нее поражено 33% тела. В экстренном порядке девочку доставили в реанимацию ожогового отделения. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Также 29 мая на самолете санавиации из города Котлас в Нижний Новгород доставили 12-летнего мальчика с ожогами 1–3 степени 17% поверхности тела. Ребенок получил ожоги в результате неосторожного обращения с бытовой зажигалкой. На мальчике загорелась одежда, сейчас врачи оценивают состояние пациента как среднее тяжелое.

Напомним, институт терапии создан в Приволжском исследовательском медицинском университете.