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Детей из Рязани и Котласа с ожогами доставили в Нижний Новгород
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Детей из Рязани и Котласа с ожогами доставили в Нижний Новгород 

Vgoroden.ru 23 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Семимесячную девочку из Рязани доставили 29 мая в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ на реанимобиле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
На ребенка опрокинулась емкость с кипятком, в результате малышка получила ожоги 1–3 степени лица, туловища и конечностей. В общей сложности у нее поражено 33% тела. В экстренном порядке девочку доставили в реанимацию ожогового отделения. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Также 29 мая на самолете санавиации из города Котлас в Нижний Новгород доставили 12-летнего мальчика с ожогами 1–3 степени 17% поверхности тела. Ребенок получил ожоги в результате неосторожного обращения с бытовой зажигалкой. На мальчике загорелась одежда, сейчас врачи оценивают состояние пациента как среднее тяжелое.
Напомним, институт терапии создан в Приволжском исследовательском медицинском университете.
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