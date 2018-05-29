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Семимесячная рязанка опрокинула на себя емкость с кипятком
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Семимесячная рязанка опрокинула на себя емкость с кипятком
АиФ Рязань
14 минут назад
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Фото:
Vgoroden.ru
29 мая в ожоговый центр Нижегородской клиники на реанимобиле доставили доставили семимесячную девочку из Рязани с ожогом кипятком 1-3 степени лица
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