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Семимесячная рязанка опрокинула на себя емкость с кипятком
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Семимесячная рязанка опрокинула на себя емкость с кипятком 

АиФ Рязань 14 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
29 мая в ожоговый центр Нижегородской клиники на реанимобиле доставили доставили семимесячную девочку из Рязани с ожогом кипятком 1-3 степени лица
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