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Годовалого ребенка реанимировали после удара током в Анапе
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Годовалого ребенка реанимировали после удара током в Анапе 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 мая — Новая Кубань. Страшный инцидент произошел 28 мая. Малолетний на некоторое время остался без присмотра родителей. Ребенок взял нож, лежавший на столе и засунул его в розетку.
Годовалого мальчика ударило электротоком.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники анапской Станции скорой медицинской помощи.
Был проведен комплекс реанимационных действий, мальчика пришлось подключать и к аппарату искусственной вентиляции легких.
Его доставили в больницу. Как сообщает издание «Анапское Черноморье», сейчас угроза его жизни и здоровью уже миновала.
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