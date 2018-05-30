Годовалого ребенка реанимировали после удара током в Анапе

Краснодар. 30 мая — Новая Кубань. Страшный инцидент произошел 28 мая. Малолетний на некоторое время остался без присмотра родителей. Ребенок взял нож, лежавший на столе и засунул его в розетку.

Годовалого мальчика ударило электротоком.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники анапской Станции скорой медицинской помощи.

Был проведен комплекс реанимационных действий, мальчика пришлось подключать и к аппарату искусственной вентиляции легких.

Его доставили в больницу. Как сообщает издание «Анапское Черноморье», сейчас угроза его жизни и здоровью уже миновала.