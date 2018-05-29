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Ребенок воткнул нож в розетку и получил ожоги в Анапе
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Ребенок воткнул нож в розетку и получил ожоги в Анапе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Годовалый мальчик взял со стола нож, воткнул его в розетку, в результате чего получил удар электротоком и ожог. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Несчастный случай произошел 28 мая в Анапе. Машина скорой помощи выехала по указанному адресу. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий и подключили ребенка к аппарату искусственного дыхания. После оказания первой мединцинской помощи профессионалы отвезли малыша в больницу.
В настоящее время жизни пострадавшего ничто не угрожает.
Юный житель Красноярского края схватился за оголенный электропровод и погиб от удара током. Девочка, которая играла с ним, тоже получила разряд и потеряла сознание.
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