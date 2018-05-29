Ребенок воткнул нож в розетку и получил ожоги в Анапе

Годовалый мальчик взял со стола нож, воткнул его в розетку, в результате чего получил удар электротоком и ожог. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Несчастный случай произошел 28 мая в Анапе. Машина скорой помощи выехала по указанному адресу. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий и подключили ребенка к аппарату искусственного дыхания. После оказания первой мединцинской помощи профессионалы отвезли малыша в больницу.

В настоящее время жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Юный житель Красноярского края схватился за оголенный электропровод и погиб от удара током. Девочка, которая играла с ним, тоже получила разряд и потеряла сознание.