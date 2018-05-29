Эксперт рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду

Отдать своего ребенка в детский сад — стресс не только для малыша, но и родителя. Страх, что с твоим крохой что-то случится, есть практически у всех. Как перебороть волнение и подготовить малыша, рассказывает эксперт.

ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ

По мнению психолога Максима Софьина, отдавать ребенка в детский сад лучше всего не раньше трех лет — именно в этом возрасте у ребенка уже достаточно развиты чувства любви, нежности, заботы со стороны родителей.

— Отдавая ребенка в год, вы рискуете нанести ему травму, недодать любви, — говорит Софьин. — У малыша может появится ощущение, что его предали.

Конечно, ситуации в семьях бывают разные и порой родители просто вынуждены отдать ребенка в детский садик, чтобы вернуться на работу. Поэтому, советует психолог, если уж приняли такое решение, нужно подготовиться.

Для начала убедите самого себя, что это необходимо.

— Нужно понять, что родители лишь помощники для ребенка, — говорит Максим Софьин. — Если придерживаться этой философии, то необходимо помочь ребенку социализироваться. Вы же не сможете опекать его всю жизнь.

Второй шаг — разговор с ребенком. Обязательно объясните ему, что любите его, что в детском саду ему будет интересно и весело. Чаще обнимайте ребенка, целуйте его, чтобы он не чувствовал себя преданным.

— Выбрав уже конкретный детский сад, сходите туда с ребенком на экскурсию, — советует психолог. — Покажите, что там не страшно.

Лучше всего начать оставлять малыша на пару часов в день, а потом увеличивать время, но постепенно.

Кстати, девочки, утверждает эксперт, лучше адаптируются к новым обстоятельствам.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Если вашему ребенку нужны специальные условия, например, в связи с инвалидностью, то вам понадобится:

■Медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендации по условиям обучения для детей с ОВЗ ■ Справка об установленной инвалидности и индивидуальная программа реабилитации для детей-инвалидов.

Имея эти документы на руках, запишите ребенка на обследование в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Москвы (ЦПМПК). С собой возьмите:

■ Заявление

■ Паспорт

■ Согласие на обработку персональных данных

■ Медицинское заключение и/или справку по результатам медико-социальной экспертизы

■ Индивидуальную программу реабилитации.

Пройдя обследование, вы получите оригинал заключения комиссии и предоставите его в образовательное учреждение.

ЦИФРА

298 объектов образования было введено в Москве за прошедшие семь лет.

СПРАВКА

До конца 2020 года в городе будет построено порядка 130 детских садов и школьных здания, причем значительная часть — за счет инвесторов. С 2011 по 2017 годы в Москве было построено 219 детских садов и 79 школьных зданий.

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