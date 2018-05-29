Вятский художественный музей представляет программу «Путешествие в Японию»

Совсем скоро наступит 1 июня — День защиты детей. Выставочный зал решил присоединиться к этому празднику и придумал детскую программу «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ».

1 июня с 10:00 до 14:00 в выставочном зале пройдет детская программа, посвященная Японии. Родители и дети смогут посетить:

— мастер-классы по созданию традиционного японского веера, красивой ветки сакуры, летающей рыбы и куклы «кокеши»;

— короткие и занимательные экскурсии по выставки «1000 и одно кимоно. Продолжение». В ходе которых дети узнают интересные факты о Японии и японской культуре;

— квест-экскурсии. Здесь каждый сам совершит увлекательное путешествие по выставке и узнаете много нового о кимоно и Японии;

— а самые маленькие смогут посмотреть японские мультики и придумать свой дизайн кимоно.

Вход: взрослый билет — 250 руб., дети до 12 лет — 50 руб.

Посещение текущих выставок — бесплатно.

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Место встречи: Выставочный зал, Карла Либкнехта, 71 Справки по телефону: 22-50-71 Возрастное ограничение — 0+