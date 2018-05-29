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Вятский художественный музей представляет программу «Путешествие в Японию»
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Вятский художественный музей представляет программу «Путешествие в Японию» 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Совсем скоро наступит 1 июня — День защиты детей. Выставочный зал решил присоединиться к этому празднику и придумал детскую программу «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ».
1 июня с 10:00 до 14:00 в выставочном зале пройдет детская программа, посвященная Японии. Родители и дети смогут посетить:
— мастер-классы по созданию традиционного японского веера, красивой ветки сакуры, летающей рыбы и куклы «кокеши»;
— короткие и занимательные экскурсии по выставки «1000 и одно кимоно. Продолжение». В ходе которых дети узнают интересные факты о Японии и японской культуре;
— квест-экскурсии. Здесь каждый сам совершит увлекательное путешествие по выставке и узнаете много нового о кимоно и Японии;
— а самые маленькие смогут посмотреть японские мультики и придумать свой дизайн кимоно.
Вход: взрослый билет — 250 руб., дети до 12 лет — 50 руб.
Посещение текущих выставок — бесплатно.
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Место встречи: Выставочный зал, Карла Либкнехта, 71  Справки по телефону: 22-50-71  Возрастное ограничение — 0+
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