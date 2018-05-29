В Керчи объявили программу праздничных мероприятий ко Дню защиты детей

Международный день защиты детей пройдёт 1 июня. В Москве в честь праздника парки подготовили специальные программы, а метро выпустит специальные проездные. В Уфе детям бесплатно раздадут мороженое.

Керчь тоже присоединится к торжествам. Так в 10:00 стартует конкурс рисунка на асфальте, организатором которого выступит Молодежный комитет Судостроительного завода «Залив» . Об этом в эфире НСН рассказал глава администрации города Керчь Сергей Бороздин

В 16:00 в городе стартует движение праздничного шествия детских коллективов и благотворительная акция от ООО «Парк Групп», которая будет включать езду на гироскутере и электросамокатах. В это же время в зелёной зоне начнётся концерт, а на водной станции — развлекательная программа.

Также в Керчи состоится Кубок по воркауту. Он начнётся в 16:00 на спортивной площадке и продлится до 20:00.

Напомним, Международный день защиты детей ведёт историю с 1925 года. Тогда в Женеве состоялась Всемирная конференция, посвящённая благополучию детей. На ней было принято решение о празднике.