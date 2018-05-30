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Вешняковцы смогут выступить на Дне защиты детей
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Вешняковцы смогут выступить на Дне защиты детей 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках решили организовать развлекательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, и собрать на него ребят, оставшихся на каникулы в Москве.
Для них выступят их ровесники — районные творческие коллективы.
Руководитель МОО «Поддержка молодёжных инициатив», депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Ольга Кудинова отметила, что детям гораздо интереснее смотреть выступления таких же ребят, как они. К тому же, в этом случае пропадает страх самим выйти к «свободному микрофону». Депутат вспомнила, что она в детстве читала стихи на табуретке для друзей родителей и Деда Мороза, а нынешние дети могут выступить перед всеми, исполнив разученные стихи или песни, либо представив танец.
Также в программу мероприятия войдут «весёлые старты», конкурсы и загадки от аниматоров, а также шоу мыльных пузырей. Кроме того, малышей ожидает сладкий стол.
Юных вешняковцев ждут на праздник 1 июня в 16:00. Он состоится по адресу: ул. Кетчерская, д. 8А, школа № 1389. Мероприятие организовано МОО «Поддержка молодёжных инициатив» и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
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