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В Карелии Александр Беглов посетил центр помощи детям
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В Карелии Александр Беглов посетил центр помощи детям 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Карелии полномочный представитель президента Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Александр Беглов в рамках рабочей поездки в Карелию посетил в Олонецке «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
Руководитель учреждения рассказала полпреду и губернатору республики Карелия Артуру Парфенчикову, что воспитанники центра добились хороших результатов в спорте и активно увлекаются ткачеством.
«Дети все ткут — и мальчишки, и девчонки. Тут установлены специальные станки, привезенные в 90-х годах из Финляндии. Один из них — 1895 года выпуска», — рассказала Татьяна Васильева.
Дети подарили Александру Беглову коврик с логотипом футбольного клуба «Зенит». Полпред принял подарок и рассказал, что является ярым фанатом «сине-бело-голубых».
Центр в Олонецке работает всего два года, но уже имеет 52 воспитанника.
Фото: пресс-служба правительства Карелии
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