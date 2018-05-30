В Карелии Александр Беглов посетил центр помощи детям

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Карелии полномочный представитель президента Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Александр Беглов в рамках рабочей поездки в Карелию посетил в Олонецке «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Руководитель учреждения рассказала полпреду и губернатору республики Карелия Артуру Парфенчикову , что воспитанники центра добились хороших результатов в спорте и активно увлекаются ткачеством.

«Дети все ткут — и мальчишки, и девчонки. Тут установлены специальные станки, привезенные в 90-х годах из Финляндии. Один из них — 1895 года выпуска», — рассказала Татьяна Васильева

Дети подарили Александру Беглову коврик с логотипом футбольного клуба «Зенит» . Полпред принял подарок и рассказал, что является ярым фанатом «сине-бело-голубых».

Центр в Олонецке работает всего два года, но уже имеет 52 воспитанника.

Фото: пресс-служба правительства Карелии