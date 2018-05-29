В школе №281 поставили спектакль «День рождения кота Леопольда»

Театрализованное представление «День рождения кота Леопольда» состоялось 15 мая в подразделении школы № 281. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«В гости к нашим детям приходили актёры театральной студии нашего комплекса «Шум за сценой». Ребята показали спектакль «День рождения кота Леопольда». Просмотр прошёл на одном дыхании: дети были очарованы игрой актёров, эмоционально переживали каждое действие, радовались вместе с героями и от души им аплодировали», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, все получили массу удовольствия. (ео)