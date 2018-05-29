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В школе №281 поставили спектакль «День рождения кота Леопольда»
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В школе №281 поставили спектакль «День рождения кота Леопольда» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Театрализованное представление «День рождения кота Леопольда» состоялось 15 мая в подразделении школы № 281. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«В гости к нашим детям приходили актёры театральной студии нашего комплекса «Шум за сценой». Ребята показали спектакль «День рождения кота Леопольда». Просмотр прошёл на одном дыхании: дети были очарованы игрой актёров, эмоционально переживали каждое действие, радовались вместе с героями и от души им аплодировали», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, все получили массу удовольствия. (ео)
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