Что взять детям с собой в лагерь

1 июня первые 290 московских школьников отправятся отдыхать по бесплатным путевкам в Подмосковье и Белоруссию.

Летом детей из столицы примут 15 лагерей и 29 баз отдыха, которые расположены в семи курортных зонах, включая Крым и Краснодарский край.

— Всего отдыхать поедут 33 тысячи детей льготных категорий, — рассказал гендиректор Мосгортура Василий Овчинников . — Примерно столько же ребят поедут в профсоюзные детские лагеря.

До баз отдыха, которые находятся в ближайших областях, дети поедут на современных автобусах.

КСТАТИ