Что взять детям с собой в лагерь 

1 июня первые 290 московских школьников отправятся отдыхать по бесплатным путевкам в Подмосковье и Белоруссию.
Летом детей из столицы примут 15 лагерей и 29 баз отдыха, которые расположены в семи курортных зонах, включая Крым и Краснодарский край.
— Всего отдыхать поедут 33 тысячи детей льготных категорий, — рассказал гендиректор Мосгортура Василий Овчинников. — Примерно столько же ребят поедут в профсоюзные детские лагеря.
До баз отдыха, которые находятся в ближайших областях, дети поедут на современных автобусах.
КСТАТИ
Мосгортур подготовил пять авторских программ отдыха. Например, ребята с виртуальной (через скайп) поддержкой путешественника Федора Конюхова совершат поход к Байкалу.