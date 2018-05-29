Школьники отдохнут с максимальным комфортом

На первую смену в загородные лагеря России и Белоруссии вместе со столичными школьниками, которые получили бесплатные путевки, поедут 230 вожатых. Все они прошли обучение в Центральной школе московских вожатых. Об этом «ВМ» рассказал гендиректор Мосгортура Василий Овчинников

Мосгортур, который по поручению правительства города занимается организацией выездного детского отдыха, уделяет особое внимание подготовке собственного педагогического персонала. Вожатые проходят несколько ступеней обучения. Оно включает в себя не только теорию, но и практику. Прежде чем поехать в лагерь, вожатые набираются опыта, работая с детьми на городских мероприятиях, в библиотеках, в парках и других проектах Мосгортура. Всего подготовку прошли четыре тысячи вожатых. Из них половина уже подтвердила свое участие в четырех летних сменах. Именно они будут отвечать за реализацию программ отдыха, подготовленных для школьников.

— Мы ориентируемся на запросы детей и их родителей, — говорит Овчинников. — После каждой смены проводим опросы и убираем из готовых программ все, что не понравилось, показалось скучным. Кроме того, мы обязательно придумываем что-то новенькое. В этом году, например, мы подготовили программы активного отдыха.

В зависимости от тематики смены ребята сдадут нормы ГТО или отправятся в поход под руководством знаменитого путешественника Федора Конюхова

Отдельные требования — к условиям проживания. Столичные школьники отдыхают только в тех лагерях, которые соответствуют «московскому стандарту», получившему одобрение родителей.

— Многое из того, что сейчас хотят узаконить на федеральном уровне, для нас уже давно норма, — замечает Василий Овчинников.

Так, базы отдыха должны быть огорожены, на территории установлены камеры видеонаблюдения, а на постах охраны — серверы, где записи хранятся в течение смены.

— При этом дети живут не в казармах, а скорее в уютных хостелах, — подчеркнул Овчинников.

Мосгортур сотрудничает с максимально комфортными базами. Комнаты в корпусах поделены на блоки со всеми удобствами, включая душевую комнату и туалет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Ни на один рубль у нас не сократилось бюджетное финансирование оздоровительной детской кампании, оно составило девять миллиардов руб­лей. Москва в этом смысле остается лидером среди российских регионов. На эти средства будет организован отдых более чем для 100 тысяч московских детей, которые поедут в загородные лагеря или проведут лето в столице. География выездного отдыха в этом году включает семь туристических и курортных зон, в том числе Краснодарский край и Крым.

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