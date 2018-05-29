Школьники устроили флешмоб в канун Дня защиты детей в Одинцове

Флешмоб в канун Дня защиты детей устроили ученики и преподаватели гимназии в Одинцовском районе. Больше двухсот детей выстроились в огромный цветок и выпустили в небо разноцветные шары.

В областной гимназии имени Евгения Примакова устроили необычную акцию. Дело в том, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Именно по этой причине гимназисты вместе со своими учителями решили выйти во двор и выстроиться в форму цветка из семи лепестков, а затем запустить в небо разноцветные воздушные шары. Директор гимназии нам рассказала о том, как проходила подготовка.

Всего во флешмобе приняли участие более 200 человек. Это дети младших классов — с 1 по 5-й. Во время запуска зеленых, голубых, оранжевых шаров в небо, гимназисты еще и загадали свои желания. Ребята очень ответственно подошли к задаче. Учителя тоже принимали активное участие в подготовке флешмоба. Каждая репетиция вызывала только положительные эмоции.

Такой необычный и очень красочный флешмоб прошел в гимназии первый раз. Как нам рассказали ранее, идея пришла коллективно. И ученики, и педагоги долго думали, что же ассоциируется с детством у многих. И таким образом было решено выбрать сказочную фигуру — цветика-семицветика.