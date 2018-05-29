Более 2 тыс. подмосковных детей посетят цирковое шоу «Тайна снов» 1 июня

В цирке «Аквамарин» в Москве в первый день лета состоится цирковое представление «Тайна снов», его планируют посетить более двух тысяч детей из Подмосковья в рамках празднования Дня защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Первого июня 2018 года в цирке «Аквамарин» состоится цирковое шоу «Тайна музея снов», участниками которого станут более двух тысяч детей из Подмосковья. Гостей мероприятия будет приветствовать министр социального развития региона Ирина Фаевская », — говорится в сообщении.

Представление будут давать в 10:00 и в 14:00.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.