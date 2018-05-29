Клоуны выступят для подопечных диагностического центра в Москве в День защиты детей

В «Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей» (МОКДЦД) 1 июня в честь Дня защиты детей пройдет развлекательная программа, в рамках которой выступят клоуны и проведут арт-терапию, говорится в сообщении пресс-службы МОКДЦД.

«В консультативно-диагностическом, педиатрических отделениях, дневном стационаре и реабилитационном центре МОКДЦД ежедневно получают высокотехнологичную медицинскую помощь более 200 детей с ДЦП, ювенальными артритами, заболеваниями сердца. Для них в 10:00 устроят веселое представление клоуны мытищинского центра развития «Планета детства»», — говорится в сообщении.

Развлекательная программа будет отличаться динамикой, поскольку клоунам нужно пройти не только по трем отделениям стационара, где лечатся дети с тяжелыми заболеваниями, но и по всем этажам консультативно-диагностического отделения.

После этого в конференц-зале МОКДЦД для маленьких пациентов начнется занятие по арт-терапии, которое проведет международная художественная организация «Красный тюльпан». С помощью видеоинсталляций художники вместе с детьми нарисуют планеты и галактики.

День защиты детей — международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 году в Париже Международной демократической федерацией женщин.