Ещё
Клоуны выступят для подопечных диагностического центра в Москве в День защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Клоуны выступят для подопечных диагностического центра в Москве в День защиты детей 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
В «Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей» (МОКДЦД) 1 июня в честь Дня защиты детей пройдет развлекательная программа, в рамках которой выступят клоуны и проведут арт-терапию, говорится в сообщении пресс-службы МОКДЦД.
«В консультативно-диагностическом, педиатрических отделениях, дневном стационаре и реабилитационном центре МОКДЦД ежедневно получают высокотехнологичную медицинскую помощь более 200 детей с ДЦП, ювенальными артритами, заболеваниями сердца. Для них в 10:00 устроят веселое представление клоуны мытищинского центра развития «Планета детства»», — говорится в сообщении.
Развлекательная программа будет отличаться динамикой, поскольку клоунам нужно пройти не только по трем отделениям стационара, где лечатся дети с тяжелыми заболеваниями, но и по всем этажам консультативно-диагностического отделения.
После этого в конференц-зале МОКДЦД для маленьких пациентов начнется занятие по арт-терапии, которое проведет международная художественная организация «Красный тюльпан». С помощью видеоинсталляций художники вместе с детьми нарисуют планеты и галактики.
День защиты детей — международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 году в Париже Международной демократической федерацией женщин.
РИАМО: последние новости
Более 2 тыс подмосковных детей посетят цирковое шоу «Тайна снов» 1 июня В Ликино‑Дулеве на реке погиб 8‑летний ребенок Фестиваль карамели для детей пройдет в Химках 1 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней6
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем2
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Самые глупые ляпы про русских в американском кино16
Секреты кино, которые никто не видит4
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение