Какие задачи поставили перед собой воронежские власти в поддержке семей 

Одно из направлений — информирование людей о льготах, о которых они могут не догадываться.
614 семей в Воронежской области получают выплату при рождении первого ребенка. Сегодня это около 8,5 тыс. рублей в месяц. Ежемесячное пособие — так же около 8 тыс. — назначается и малообеспеченным родителям при рождении третьего ребенка. Реализацию в регионе демографической политики обсудили во время рабочей встречи председатель облдумы Владимир Нетёсов и Людмила Ипполитова, которая отвечает в парламенте за социальную сферу. Было отмечено, что финансовую помощь получают не только семьи с маленькими детьми. Около тысячи рублей в месяц выплачивается из бюджета на питание и проезд школьников из многодетных семей. Кроме этого раз в два года родители могут получить компенсацию за покупку формы — в бюджете 2018 года на эти цели заложено 20 млн рублей. Владимир Нетёсовобратил внимание на необходимость информировать воронежцев о положенных им льготах. Ведьбольшинство пособийпредоставляется не автоматически, а по заявительному принципу. — В округах продолжаем информационную и разъяснительную работу о положенных льготах и пособиях, они должны пользоваться ими в полном объёме. Это одна из основных текущих задач в рамках социальной поддержки, — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.