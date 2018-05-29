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«Как в лучших ресторанах Франции» — вот это дают детям в больнице Приморья
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«Как в лучших ресторанах Франции» — вот это дают детям в больнице Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница Уссурийска пожаловалась на необычную еду, которой пытались накормить ее ребенка в одной из больниц города, сообщает PRIMPRESS.
«На обед в детской инфекционной больнице детям с кишечной инфекцией дают курицу с плесенью)) Как в лучших ресторанах Франции)», — с горечью пошутила женщина, ее слова приводит блогер Марк Чернослив.
Подписчики блогера разделились на два лагеря. Одни были в шоке от увиденного: «Сочувствую вам», «Вот же кошмар», «Мужу показала, он сказал, конечно, это плесень».
Другие же усомнились в том, что это действительно была плесень — часть юзеров посчитала, что зеленый оттенок курице придал чеснок. Однако в эту версию поверили не все.
«Какой чеснок!? Самим не смешно!? Это позорище о наших бесплатных больницах! Я лежала там с ребенком, персонал хороший, а еда как свиньям… все воняет и выглядит ужасно…»
«Не знаю чеснок это или плесень, но когда я год назад лежала там с ребенком, первое что меня удивило, это то что хлеб раздавали без перчаток, через отделение кишечных инфекции пускали проходить пациентов с отделения ОРВИ курить и палаты толком не убирали, мы сами мыли полы, чтобы чисто было!»
«Ужасная больница, несколько лет назад мне там чуть не загубили ребенка, грязь вечная, еда отвратительная, персонал не то, что грубый, вечно пьяный, тогда глав.врач отделалась «лёгким» испугом, но видно ничего не изменилось с тех пор…»
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