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Создание детского реабилитационного центра в Пензе оценивается в 800 млн рублей
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Создание детского реабилитационного центра в Пензе оценивается в 800 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ПЕНЗА, 29 мая. /ТАСС/. Строительство реабилитационного центра для детей в Пензе, по предварительным расчетам, потребует 800 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области.
Выступая 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что регион нуждается в создании медицинских учреждений по взрослой и детской реабилитации.
"Подготовлено медико-техническое задание на проектирование реабилитационного центра Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова на 100 коек. Необходимо порядка 20 млн рублей на проектные работы, а ориентировочная стоимость реабилитационного центра составит порядка 800 млн рублей", — отметили в пресс-службе.
По словам министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, создание подобного центра позволит помочь детям, которые имеют риск развития заболеваний центральной нервной системы, органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.
ТАСС: последние новости
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