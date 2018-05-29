Создание детского реабилитационного центра в Пензе оценивается в 800 млн рублей

ПЕНЗА, 29 мая. / ТАСС /. Строительство реабилитационного центра для детей в Пензе, по предварительным расчетам, потребует 800 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области.

Выступая 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что регион нуждается в создании медицинских учреждений по взрослой и детской реабилитации.

"Подготовлено медико-техническое задание на проектирование реабилитационного центра Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова на 100 коек. Необходимо порядка 20 млн рублей на проектные работы, а ориентировочная стоимость реабилитационного центра составит порядка 800 млн рублей", — отметили в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, создание подобного центра позволит помочь детям, которые имеют риск развития заболеваний центральной нервной системы, органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.