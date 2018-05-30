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В России впервые за 20 лет собираются повысить пособие на детей
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В России впервые за 20 лет собираются повысить пособие на детей 

Авторадио 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Правительство планирует увеличить пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер пока определяется. По данным газеты «Известия», индексация произойдет до конца 2018 года. Сейчас выплата составляет 50 рублей. Сумма не менялась более 20 лет. Если мать выходит на работу на условиях полной занятости, пособие больше не выдают. Эксперты считают, что реальной помощью для матерей будут выплаты в размере не менее 10 тысяч рублей, однако экономисты опасаются, что такие суммы будут неподъёмными для работодателей, поэтому их должно с ними делить государство.
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