Юные омичи будут ходить по безопасным маршрутам

В Омске специалисты департамента транспорта корректируют работу светофоров в сторону увеличения разрешающей фазы для пешеходов, сообщает портал администрации города.

Эти делается в качестве профилактики детского травматизма на дорогах в летний период.

Работы ведутся на тех местах, которые определены как наиболее вероятные маршруты прогулок школьников. Вместе с этим до 1 сентября 2018 года будут установлены светофоры около школ и лицеев города: № 144 на улице Дианова, № 162 на проспекте Карла Маркса, № 54 на улице 70 лет Октября, № 44 на улице Заозёрной. Также около детских садов, школ искусств, детских спортивных клубов и других социальных учреждений будут установлены и заменены 500 дорожных знаков.