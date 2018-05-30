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Юные омичи будут ходить по безопасным маршрутам
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Юные омичи будут ходить по безопасным маршрутам 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске специалисты департамента транспорта корректируют работу светофоров в сторону увеличения разрешающей фазы для пешеходов, сообщает портал администрации города.
Эти делается в качестве профилактики детского травматизма на дорогах в летний период.
Работы ведутся на тех местах, которые определены как наиболее вероятные маршруты прогулок школьников. Вместе с этим до 1 сентября 2018 года будут установлены светофоры около школ и лицеев города: № 144 на улице Дианова, № 162 на проспекте Карла Маркса, № 54 на улице 70 лет Октября, № 44 на улице Заозёрной. Также около детских садов, школ искусств, детских спортивных клубов и других социальных учреждений будут установлены и заменены 500 дорожных знаков.
Напомним, по данным статистики ГИБДД, в Омске за четыре месяца 2018 года произошло 64 дорожно-транспортных происшествия с участием детей.
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