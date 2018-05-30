В Перми объявили сбор вещей для несуществующего детдома. Позже исправились, но акции все равно не будет

25 мая в нескольких пермских СМИ и пабликах во «ВКонтакте» появилась информация об акции помощи сиротам и тем, кто остался без попечения родителей, приуроченной ко Дню защиты детей. В публикации пермяков просят принести одежду, игрушки, книги, спортивный инвентарь и даже лекарства для поднятия иммунитета в детский дом на Красногвардейской, 42 в Перми. Но по этому адресу такого учреждения нет. Почему в объявлении указана неверная информация и состоится ли сбор вещей, выяснял корреспондент 59.ru.

— С 31 мая по 1 июня в детском доме № 8 по адресу: ул. Красногвардейская, 42 на первом этаже пройдет акция «Помощь детям-сиротам». В ней смогут принять участие все неравнодушные люди в нашем городе и крае, — сообщили пермские СМИ и сообщества во «ВКонтакте». — Приходите, подарите детям праздник, ваши фантазии ничем не ограничены. Ведь они такие же дети, как и все, ни в чем не виноватые, что их родители так поступили с ними.

Такой призыв был опубликован в социальных сетях

В комментариях под одной из публикаций во «ВКонтакте» пользователи усомнились в том, что в ней указана правдивая информация. Так, люди сообщили, что по указанному в посте адресу детский дом не находится уже много лет. В Министерстве социального развития Прикамья подтвердили — детского дома на Красногвардейской нет с 2007 года. Сейчас в доме № 42 на Красногвардейской работает детский сад, но его руководство ничего не знает о сборе вещей для сирот.

— Никаких благотворительных акций у нас не запланировано, — сообщило руководство детсада № 413 корреспонденту 59.ru.

Позднее в комментариях под публикацией с призывом помочь сиротам появилась информация о том, что акция переносится на Светлогорскую, 18. В этом здании находится Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Но благотворителей с одеждой, игрушками и лекарствами не ждут и там.

— Никаких мероприятий по сбору детских вещей, игрушек, канцелярских товаров мы не организуем и не проводим, — сообщили 59.ru в центре помощи.

По информации Министерства соцразвития, во всех прикамских учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Но на них ничего собирать не будут.

— Все необходимое для этого, а также вещи и лекарства для детей есть в достаточном количестве, — утверждают в министерстве.

Корреспонденту 59.ru удалось связаться с организатором благотворительной акции по сбору вещей. Он рассказал, что не представляет никакой фонд и является частным волонтером.

— Нужно как можно больше вещей и игрушек для детей от 5 до 15 лет. Они пойдут детям со Светлогорской. Если хватит — отправят во второе отделение на Садовый, — заявил молодой человек.

Но, как оказалось, молодой человек решил провести эти акции самостоятельно — не договорившись с руководством учреждений. Позже, позвонив им уже после разговора с корреспондентом 59.ru, он был удивлен тем, что центр помощи не рад его инициативе.

— Видимо, мы друг друга недопоняли, — предположил молодой человек. — Только что звонил в центр помощи. Пока вопрос решили не до конца, но акция помощи будет. Завтра буду снова звонить им.

В центре помощи детям подтвердили, что юноша обращался к ним.

— Недавно мы получили звонок от молодого человека. Он не представился, сообщил, что хочет провести у нас акцию по сбору вещей для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказали в учреждении. — Мы ответили, что не сможем принять акцию в период с 30 мая по 1 июня. Договариваться о таких мероприятиях нужно заранее, у нас уже утвержден план работы на эти дни. К тому же пустить большое количество незнакомых волонтеров внутрь здания мы не готовы. Это может быть небезопасно для детей.

Также в центре помощи заявили, что не испытывают нехватки в вещах, игрушках и других товарах для детей.

Если вы хотите помочь детям-сиротам, узнать о том, как это сделать, можно у администрации ближайшего к дому центра помощи или в официально зарегистрированном благотворительном фонде, сотрудничающем с таким учреждением.