Дети в загрязнённых Чернобыльской аварией зонах получат льготы 

Дети родителей, живущих в зонах отселения и проживания, загрязнённых в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат государственные льготы независимо от места рождения.
Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 30 мая соответствующий законопроект, предложенный членами Комитета Совета Федерации по социальной политике во главе с председателем Валерием Рязанским и первым замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.
Сейчас льготный социально-экономический статус получает только те дети, которые родились в зоне загрязнения, а если Совет Федерации одобрит инициативу, то его приобретут живущие на этих территориях независимо от места рождения. Условия получения такого статуса для гражданина до 18 лет станут следующими: если его мать или отец жили в загрязнённых зонах до его рождения, и если он сам постоянно там проживает.
На сегодняшний день невозможно реализовать права детей, которые родились вне загрязнённой зоны, но живут именно там, поясняют авторы документа.
«Как правило, местом рождения ребёнка в свидетельстве о рождении указывается фактическое место рождения ребёнка — населённый пункт, в котором расположено родильное учреждение. Вместе с тем не каждый населённый пункт, расположенный на загрязнённой территории, имеет такие учреждения», — поясняют авторы. Родители возвращаются с малышом в свой посёлок, но уже не могут получить на него льготы.
Предложенные парламентариями поправки в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» уточняют круг детей и подростков до 18 лет, которые смогут воспользоваться предусмотренными в нём гарантиями. Ежемесячная выплата детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом, составляет сегодня 464 рублей.