Дети в загрязнённых Чернобыльской аварией зонах получат льготы

Дети родителей, живущих в зонах отселения и проживания, загрязнённых в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получат государственные льготы независимо от места рождения.

Сейчас льготный социально-экономический статус получает только те дети, которые родились в зоне загрязнения, а если Совет Федерации одобрит инициативу, то его приобретут живущие на этих территориях независимо от места рождения. Условия получения такого статуса для гражданина до 18 лет станут следующими: если его мать или отец жили в загрязнённых зонах до его рождения, и если он сам постоянно там проживает.

На сегодняшний день невозможно реализовать права детей, которые родились вне загрязнённой зоны, но живут именно там, поясняют авторы документа.

«Как правило, местом рождения ребёнка в свидетельстве о рождении указывается фактическое место рождения ребёнка — населённый пункт, в котором расположено родильное учреждение. Вместе с тем не каждый населённый пункт, расположенный на загрязнённой территории, имеет такие учреждения», — поясняют авторы. Родители возвращаются с малышом в свой посёлок, но уже не могут получить на него льготы.

Предложенные парламентариями поправки в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» уточняют круг детей и подростков до 18 лет, которые смогут воспользоваться предусмотренными в нём гарантиями. Ежемесячная выплата детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом, составляет сегодня 464 рублей.