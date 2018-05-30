Гоночные авто и лазертаг: в Орле пройдёт «Пикник со старшим братом»

Благотворительная акция, посвящённая Дню защиты детей, состоится 1 июня в Городском парке культуры и отдыха областного центра.

Праздник организован для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пройдёт в областном центре в третий раз, сообщает пресс-служба администрации города.

В акции примут участие орловские предприниматели, творческие люди и волонтеры. которые подготовили для ребят угощения, мастер-классы, лазертаг, конкурсы игры и призы. Члены орловских автомобильных клубов расскажут детям об устройстве гоночных машин, разрешат попробовать себя в роли пилотов гоночного авто. В мероприятии примут участие около 70 детей, находящихся под опекой, воспитывающихся в приемных семьях.

Организаторы приглашают орловцев принять участие в подготовке «Пикника со старшим братом». Приветствуются люди, умеющие создавать аквагрим, плести косички, играть с детьми, проводить спортивные эстафеты — все, у кого есть желание на один день стать старшим братом или сестрой для орловских малышей.

Телефон организатора: 8 909 228 89 88 (Армен Размикович). Начало праздника в 12.00.