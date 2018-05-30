11 творческих, образовательных и спортивных лагерей, в которые можно отправить ребенка на лето

Рассказываем, куда еще не поздно купить путевку, чтобы организовать школьнику веселое и полезное лето.

С наступлением летних каникул большинство родителей приступает к поиску интересного и безопасного варианта для отдыха детей. Дачи и бабушки есть не у всех, поэтому выбор, как правило, падает на городской или загородный лагерь.

В нашей подборке детских лагерей мы предлагаем несколько мест, где ребенку удастся не только отлично провести время и забыть о школе (но не об учебе), но и найти новых друзей и новые увлечения.

Творческие лагеря

Летняя творческая лаборатория ЗИЛ Культурный центр ЗИЛ уже традиционно устраивает творческую лабораторию для подростков 11-17 лет.

Тематические смены лаборатории будут посвящены кино и видеоблогу, танцу, театру, урбанистике, а также анимации и арту.

По каждому направлению с ребятами будут работать молодые и увлеченные профессионалы своего дела. В рамках каждой смены (одна смена длится две недели) дети будут посещать мастер-классы, ездить на экскурсии, заниматься йогой, работать над творческими проектами под руководством вожатых и кураторов.

Подробнее о программе и кураторах каждой смены можно почитать на сайте центра.

Когда:

4 июня — 15 июня смена «Танец»,

18 июня — 29 июня смена «Театр»,

2 июля — 13 июля смена «Урбанистика»,

16 июля — 27 июля смена «Кино/Видеоблог»,

30 июля — 10 августа смена «Анимация»,

13 августа — 24 августа смена «Арт».

Дети могут посещать лагерь по будним дням с 10:00 до 18:00.

Летняя программа в культурном центре «Вдохновение»

Культурный центр «Вдохновение» ждет детей 7-14 лет на летние студии «Экосмена», «Медиа», «Ты в танцах», «Мюзикл».

Ребята смогут узнать тонкости разных профессий: биолога, эколога, фотографа, блогера, ведущего, танцора.

Подробнее о программе каждой смены можно почитать на сайте культурного центра (http://v-v-v.ru/)

Когда:4–29 июня с 10:00 до 14:00 (при желании ребенок может остаться до 18:00).

Летний городской лагерь на «Винзаводе»

Творческие мастерские ЦСИ ВИНЗАВОД традиционно открывают «Летний городской лагерь», который будет действовать до 31 августа. Программа рассчитана на детей от 6 до 15 лет.

Занятия в мастерских для детей будут проходить в атмосфере свободы творчества. Работа на гончарном круге, скульптуры из коробок, анимация, театр теней, конструирование из дерева лишь малая часть того, что предлагают организаторы лагеря.

Помимо творческой составляющей, детей ждут подвижные игры на улице, просмотр интересных мультфильмов и кино, а также чтение книг.

В конце каждой смены (пять дней) руководители мастерских вместе с ребятами подведут итоги недели: покажут спектакль или мультфильм, сделанный своими руками.

Необязательно отдавать ребенка строго на пять дней.

Количество дней определяют сами родители (может быть увеличено как в меньшую, так и в большую сторону).

Когда:21 мая — 31 августа по будним дням с 8:30 до 20:30.

Подробности и детали пребывания в лагере можно посмотреть на сайте ЦСИ ВИНЗАВОД.

Летний городской лагерь «Фавриль»

Детский развивающий центр «Фавриль» поможет найти себя и воплотить свои самые интересные замыслы. Команда центра подготовила пять смен для детей от 4 до 12 лет, посвященных искусству XX века, страноведению и сказкам народов мира.

Каждый день будет посвящен какой-то определенной теме (например, в случае с искусством XX века художникам-авангардистам).

Детей ждут доступные и простые мини-лекции, чтение книг, рисование (в помещении и на улице) и много творческих занятий.

Когда:

1–15 июня «Искусство XX века»,

18–29 июня «Страноведение»,

2–13 июля «Сказки народов мира»,

16–27 июля «Сказки народов мира»,

30 июля — 10 августа «Искусство XX века».

Подробности — на сайте развивающего центра. (http://favrile-kids.ru/camp/)

Каникулы на площадке «МосАРТ»

Площадка культурного центра «Ивановский» открывает интеллектуальные интерактивные летние программы в формате творческих лабораторий для детей от 8 до 14 лет.

Участников смен «История искусств», «Медиа», «Мир профессий», «Наука», «Как это сделано» и «Инженер» ждут неформальные яркие каникулы, новые знания и впечатления.

Программы построены по принципу совмещения передовых образовательных и развлекательных практик. Для каждой программы разработан уникальный тематический план, направленный на развитие потенциала и раскрытие индивидуальных способностей ребенка.

В течение дня ребята будут участвовать в мастер-классах, слушать лекции приглашенных специалистов, работать над собственными проектами.

Итог каждой смены — самостоятельно выполненный индивидуальный или групповой проект.

Когда:с 4 июня по 27 июля (продолжительность каждой смены 14 дней).

Подробности — на сайте культурного центра.

Образовательные лагеря

Образовательные лагеря «Фоксфорда»

Онлайн-школа «Фоксфорд» организует сразу несколько образовательных лагерей для школьников 5–11 классов в Подмосковье.

Предусмотрено несколько очных смен от 3 до 14 дней под руководством преподавателей МФТИ, МГУ ВШЭ . У участников будет возможность прокачать знания и навыки, восполнить пробелы в учебе и начать любить то, чему они учатся.

В настоящий момент идет набор в следующие лагеря:

лагерь IT-профессий (дети узнают самое важное о профессии блогера, руководителя проектов и других интернет-профессиях);

лагерь, посвященный ролевой модели ООН (дети поймут, как крупнейшие международные организации решают проблемы разного уровня сложности, научатся формулировать свою точку зрения и аргументировать ее);

городской лагерь «Фотография» (пятидневный курс от профессионального фотографа по основам мастерства).

Подробности о других лагерях и подробности учебных программ — на сайте онлайн-школы.

Умный лагерь «Марабу»

Образовательный проект «Марабу» приглашает детей и подростков 10–17 лет на программы в Венгрии: «Летняя школа: бизнес, экономика, финансы», «Летняя школа: наука о человеке», «Умный лагерь Марабу».

В рамках каждой смены подростков познакомят с самыми разными перспективными и высокооплачиваемыми современными профессиями и дадут возможность поработать над реальными кейсами вместе с директорами банков, предпринимателями, инвесторами, генетиками, вирусологами, антропологами и другими специалистами.

Все это — в дружественной атмосфере отеля, находящегося на территории Национального парка Бюкк в Венгрии.

Подробную программу и условия участия можно посмотреть на сайте познавательного проекта.

Когда:30 июня — 12 августа (продолжительность одной смены 14 дней).

Летний образовательный лагерь на кампусе международной школы-пансиона UWC Dilijan

Летний образовательный лагерь на кампусе международной школы-пансиона UWC Dilijan (United World College Dilijan в Армении) ждет в гости детей 6–16 лет.

Этот лагерь знаменит своим форматом обучения: новые знания дети получают здесь исключительно через игру.

Четыре двухнедельные смены организованы на русском и английском языках.

В каждой смене ребята смогут выбрать одно из пяти тематических направлений для работы с экспертами и подготовки проектов — Performing art, Visual Art, Leadership, Nature and Technology, Healthy lifestyle and sports.

Наставниками детей станут профессиональные режиссеры, художники, ученые, спортивные тренеры.

Когда:7 июня — 4 августа (продолжительность одной смены 14 дней).

Подробная информация — на сайте проекта.

Городской лагерь школы программирования «Кодабра»

Школа цифрового творчества «Кодабра» открывает городской лагерь, где все лето будет развивать в детях востребованные в наше время digital и soft skills.

Ребята, увлеченные цифровыми технологиями и компьютерными играми, смогут найти единомышленников и самостоятельно создать игру, видеоролик или стикерпак.

Дети получат навыки командной работы, самопрезентации, постановки и решения задач, планирования проекта.

Одна смена длится пять рабочих дней.

Программы рассчитаны на детей от 6 до 13 лет. Занятия проходят в разных библиотеках Москвы.

Также в этом году школа организует городские лагеря в Санкт-Петербурге и Лимассоле (Кипр).

Подробную программу и условия участия можно посмотреть на сайте школы.

Когда:все лето, каждый будний день с 9:00 до 18:00.

Походно-спортивные лагеря

Городской спортивный лагерь «Кант»

Городской лагерь «Кант» приглашает детей от 4 до 16 лет на спортивные смены по следующим направлениям: скейтборд, скалолазание, единоборства, ролики, теннис, танцы, гимнастика и др.

Большую часть дня дети находятся на открытом воздухе и тренируются по выбранному направлению с инструкторами спортивной школы «Нагорная».

Чтобы тренировки не стали утомительными, детей ждут игры и творческие мастер-классы.

Дети могут пребывать в лагере с 08:30 до 19:00 по будням.

Когда:с 11 июня по 31 августа (продолжительность одной смены 14 дней).

Подробности — на сайте спорткомплекса.

Лагерь «Чайка „Новая цивилизация“»

Лагерь хороших привычек «Чайка „Новая цивилизация“» уже более 15 лет занимается летним досугом детей. Располагается на огороженной территории в Ленинском районе Подмосковья, недалеко от поселка Редькин Луг.

Дети проживают в палатках, расположенных на специальных деревянных настилах.

В этом лагере понравится детям, которые предпочитают веселый и активный отдых в походных условиях. Для ребят 10–14 лет подготовлены разные тематические программы, в ходе которых они научатся разжигать костер, самостоятельно готовить еду в печи, кататься на байдарках.

Кроме этого, детей ждут спортивные игры, занятия в театральном кружке, кружке по рукоделию и других.

Когда:с 3 июня по 6 августа (лагерь полного пребывания).

Подробности — на сайте лагеря.

Фото: Shutterstock.com, ochhorlag.ru, kant-sport.ru, justdilijanit.org, пресс-служба школы цифрового творчества «Кодабра», marabou.club, camps.foxford.ru, пресс-служба культурного центра МосАРТ, favrile-kids.ru, v-v-v.ru, winzavod.ru