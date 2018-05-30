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Форум Отцовства пройдет впервые в Красноярске
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Форум Отцовства пройдет впервые в Красноярске 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Красноярск в первый раз примет форум отцовства. Мероприятие пройдет 5 июня в лицее №9 «Лидер». Об этом сообщил сайт «Городские новости».
На мероприятии пройдут различные мастер-классы, а также консультативные площадки педагогов и психологов.
В рамках форума мужчины смогут обсудить роль отцовства в жизни детей, все тонкости поведения с современным ребенком, а также обсудят все трудности, связанные с отцовством.
Также пройдут дискуссии на темы: «Отцовство — как творение», «Бить детей или не бить», «Почему многодетным папой быть модно».
Красноярским папам расскажут об авторитете отцов, роли мужчин в семье и особенностях мужского воспитания.
Красноярские врачи впервые успешно пересадили сердце. Обладательницей «нового» сердца стала местная жительница. Операция выпала на ее день рождения.
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