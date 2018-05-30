Форум Отцовства пройдет впервые в Красноярске

Красноярск в первый раз примет форум отцовства. Мероприятие пройдет 5 июня в лицее №9 «Лидер». Об этом сообщил сайт «Городские новости».

На мероприятии пройдут различные мастер-классы, а также консультативные площадки педагогов и психологов.

В рамках форума мужчины смогут обсудить роль отцовства в жизни детей, все тонкости поведения с современным ребенком, а также обсудят все трудности, связанные с отцовством.

Также пройдут дискуссии на темы: «Отцовство — как творение», «Бить детей или не бить», «Почему многодетным папой быть модно».

Красноярским папам расскажут об авторитете отцов, роли мужчин в семье и особенностях мужского воспитания.

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