В Красноярске в июне пройдет первый форум отцовства

5 июня впервые в Красноярске пройдет форум отцовства. Организаторы планируют провести дискуссии на темы: «Отцовство как творение», «Почему многодетным папой быть модно», «Бить или не бить детей» и другие проблемы, связанные с воспитанием детей.

Мужчины края также обсудят роль отцовства в жизни современных детей, о роли мужчины в семье и его авторитете. Кроме того, на форуме будут работать площадки, где родители смогут получить консультации специалистов — педагогов и психологов.

Кстати, по данным Красноярскстата, в нашем регионе проживает более 19 тысяч отцов-одиночек.