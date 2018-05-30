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В Красноярске в июне пройдет первый форум отцовства
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В Красноярске в июне пройдет первый форум отцовства 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
5 июня впервые в Красноярске пройдет форум отцовства. Организаторы планируют провести дискуссии на темы: «Отцовство как творение», «Почему многодетным папой быть модно», «Бить или не бить детей» и другие проблемы, связанные с воспитанием детей.
Мужчины края также обсудят роль отцовства в жизни современных детей, о роли мужчины в семье и его авторитете. Кроме того, на форуме будут работать площадки, где родители смогут получить консультации специалистов — педагогов и психологов.
Кстати, по данным Красноярскстата, в нашем регионе проживает более 19 тысяч отцов-одиночек.
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