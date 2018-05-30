Правительство вводит запрет на вышки сотовой связи у детских учреждений

В России появится федеральная целевая программа по обеспечению электромагнитной безопасности населения.

Эта программа должна уменьшить количество времени, которое дети и подростки пользуются сотовыми телефонами.

Надзорные инстанции возьмут под контроль места установки станций связи, сообщает Парламентская газета

СанПиНа призывает придерживаться ограничений в использование мобильных телефонов людьми в возрасте до 18 лет.

В результате повышенного электромагнитного излучения дети чаще страдают от ухудшения памяти, снижения обучаемости и психических расстройств.

В этом году в России должен появиться федеральный закон об электромагнитной безопасности, прописывающий нормы, несоблюдение которых будет вести к административной ответственности.