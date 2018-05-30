По следам Карлсона. Как увеличить продуктивность пространства в детском саду

Возможность выбраться на крышу — высотного дома или бабушкиной дачи — в детстве кажется очень заманчивой. Дети карабкаются на крыши веранд на прогулочных площадках, всегда стараются быть повыше. С 2007 года в пригороде Токио работает детский сад Fuji, в котором крыша — важная часть игрового пространства.

Детский сад построен в форме кольца окружностью 200 м, площадь здания 1400 кв. м, но оно вмещает 19 групп (620 детей). Внутри кольца — игровая площадка. В пространстве садика дети перемещаются не только по горизонтали, но и по вертикали. Попасть на крышу можно разными способами, например подняться по лестнице или по дереву. Несколько высоких деревьев, которые росли здесь раньше, встроены в конструкцию, ребята могут тренировать силы, взбираясь по ним на крышу и спускаясь вниз. Есть еще вариант спуска — скатиться с пологой горки.

Fuji создан с применением принципов педагогики Монтессори. Там нет капитальных перегородок между группами, пространство можно менять по желанию воспитателей или воспитанников. Во внутренний двор выходят не стены, а огромные, от пола до потолка двери-окна. Открыть и закрыть такую дверь по силам и ребенку.

Придумал и спроектировал Fuji знаменитый японский архитектор Такахару Тезука. На своих лекциях он рассказывает, как в детстве любил сидеть на крыше, и показывает картинки, где дети любыми способами стремятся забраться на самый верх. Тезука заметил, что людям удобнее располагаться на наклонных поверхностях, и спроектировал жилой дом с чуть наклонной эксплуатируемой кровлей для семьи из пяти человек, у каждого члена семьи есть свой выход на крышу с люком.

Крыша детского сада Fuji тоже немного наклонена вовнутрь. Карниз сильно выступает, и во время дождя дети могут прятаться под крышей, любуясь каскадами стекающей воды. Высота конструкции с внутренней стороны не превышает 2,1 м, так что воспитатель, который находится с детьми во дворе, может видеть все, что происходит на крыше. Разумеется, есть ограждение, расстояние между прутьями 10 см, то есть ребенок может сидеть свесив ноги, но пролезть через решетку не может. В крыше есть специальные вставки, и сверху детям видно, что происходит в группах внизу. Однако главное достижение конструкции — возможность спокойно бегать по закольцованной крыше сколько душе угодно. Воспитатели посчитали, что некоторые дети из старших групп пробегают в день более 5 км.