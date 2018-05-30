Крым ждет детей: лагеря готовятся к наплыву юных отдыхающих

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года в Крыму планируют работать 307 организаций детского отдыха. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

К открытию запланирован 231 лагерь дневного пребывания, которые смогут принять 15,3 тыс. человек, 62 стационарных загородных лагеря, где отдохнут свыше 91 тыс. юных жителей и гостей полуострова, а также 14 санаториев, рассчитанные на оздоровление свыше 11 тыс. детей.

В общей сложности во всех объектов отдыха и оздоровления смогут отдохнуть почти 117,8 тыс. детей, уточнила Пеньковская.