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Крым ждет детей: лагеря готовятся к наплыву юных отдыхающих
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Крым ждет детей: лагеря готовятся к наплыву юных отдыхающих 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года в Крыму планируют работать 307 организаций детского отдыха. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
К открытию запланирован 231 лагерь дневного пребывания, которые смогут принять 15,3 тыс. человек, 62 стационарных загородных лагеря, где отдохнут свыше 91 тыс. юных жителей и гостей полуострова, а также 14 санаториев, рассчитанные на оздоровление свыше 11 тыс. детей.
В общей сложности во всех объектов отдыха и оздоровления смогут отдохнуть почти 117,8 тыс. детей, уточнила Пеньковская.
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