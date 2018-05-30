За четыре месяца 2018 года под колеса автомобилей попали 47 детей

Из 114 тысяч самарских школьников более 12 тысяч детей в июне смогут посещать летние пришкольные лагеря. 8,5 тыс. ребят поедут на отдых в муниципальные детские летние лагеря. Обеспечение безопасности отдыха там контролируется соответствующими структурами. Но все же значительную часть летнего времени ученики проведут дома. И именно бесконтрольное перемещение по улицам города может быть опасно для не совсем внимательных юных граждан.

Как рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев , пока статистика по ДТП с участием детей нерадостная — негативные показатели растут. За четыре месяца текущего года произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 47 детей получили травмы. Обошлось без летальных случаев, но по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 10 ДТП и 6 пострадавших ребят. «Дети — это особая категория участников дорожного движения, которые не в полной мере приспособлены к интенсивному движению транспорта и к самостоятельному передвижению по дорогам и переходу проезжей части. Основные происшествия зафиксированы с детьми-пешеходами. Их уже 30 в этом году», — отмечает Карпочев.

Правоохранитель добавляет, что отдельную опасность таят в себе тихие дворы. И дети, и водители чувствуют себя здесь спокойно, и в результате общей невнимательности происходит наезд на ребенка. «Уже было четыре ДТП с участием детей во дворах, два — на парковочных площадках, причем это дети 2013–2015 годов рождения, здесь явно недосмотр родителей», — сообщил Андрей Карпочев.

Не менее опасным может стать отдых на воде. Причем на организованных пляжах уже несколько лет подряд никаких чрезвычайных ситуаций с участием детей не наблюдается. Проблемы возникают на малых реках, куда школьники уходят отдыхать без надзора взрослых. «В 2017 году произошло три несчастных случая с гибелью детей, — привел данные неутешительной статистики руководитель Центрального инспекторского отделения ФКУ „Центр ГИМС МЧС России по Самарской области“ Александр Чихляев. — В 2016 году ситуация было еще хуже — погибло шесть детей. Причем два вопиющих случая было в Кинель-Черкасском районе, когда с интервалом в один день утонули брат с сестрой, а затем два брата в возрасте 10 лет». По словам представителя ГИМС, трагичные случаи встречают на таких реках, как Большой Кинель, Сок, Чапаевка.

Александр Чихляев напоминает, что главным в предотвращении ЧП на воде должна стать профилактика и обучение детей плаванию. «С 1 июня у нас проходит месячник безопасности на водных объектах. В муниципалитетах Самарской области проводится акция „Научись плавать“, — рассказывает он.