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За четыре месяца 2018 года под колеса автомобилей попали 47 детей
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За четыре месяца 2018 года под колеса автомобилей попали 47 детей 

Волга Ньюс 10 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Из 114 тысяч самарских школьников более 12 тысяч детей в июне смогут посещать летние пришкольные лагеря. 8,5 тыс. ребят поедут на отдых в муниципальные детские летние лагеря. Обеспечение безопасности отдыха там контролируется соответствующими структурами. Но все же значительную часть летнего времени ученики проведут дома. И именно бесконтрольное перемещение по улицам города может быть опасно для не совсем внимательных юных граждан.
Как рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев, пока статистика по ДТП с участием детей нерадостная — негативные показатели растут. За четыре месяца текущего года произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 47 детей получили травмы. Обошлось без летальных случаев, но по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 10 ДТП и 6 пострадавших ребят. «Дети — это особая категория участников дорожного движения, которые не в полной мере приспособлены к интенсивному движению транспорта и к самостоятельному передвижению по дорогам и переходу проезжей части. Основные происшествия зафиксированы с детьми-пешеходами. Их уже 30 в этом году», — отмечает Карпочев.
Правоохранитель добавляет, что отдельную опасность таят в себе тихие дворы. И дети, и водители чувствуют себя здесь спокойно, и в результате общей невнимательности происходит наезд на ребенка. «Уже было четыре ДТП с участием детей во дворах, два — на парковочных площадках, причем это дети 2013–2015 годов рождения, здесь явно недосмотр родителей», — сообщил Андрей Карпочев.
Не менее опасным может стать отдых на воде. Причем на организованных пляжах уже несколько лет подряд никаких чрезвычайных ситуаций с участием детей не наблюдается. Проблемы возникают на малых реках, куда школьники уходят отдыхать без надзора взрослых. «В 2017 году произошло три несчастных случая с гибелью детей, — привел данные неутешительной статистики руководитель Центрального инспекторского отделения ФКУ „Центр ГИМС МЧС России по Самарской области“ Александр Чихляев. — В 2016 году ситуация было еще хуже — погибло шесть детей. Причем два вопиющих случая было в Кинель-Черкасском районе, когда с интервалом в один день утонули брат с сестрой, а затем два брата в возрасте 10 лет». По словам представителя ГИМС, трагичные случаи встречают на таких реках, как Большой Кинель, Сок, Чапаевка.
Александр Чихляев напоминает, что главным в предотвращении ЧП на воде должна стать профилактика и обучение детей плаванию. «С 1 июня у нас проходит месячник безопасности на водных объектах. В муниципалитетах Самарской области проводится акция „Научись плавать“, — рассказывает он.
Не стоит забывать о соблюдении норм безопасности и находящимся около железнодорожных путей. В текущем году было травмировано 18 человек, 15 — со смертельным исходом. Об этом сообщил заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги филиала ОАО „РЖД“ Николай Федотов. Случаев с детьми в этом году не было. „Основная причина травматизма — хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах перед приближающимся поездом, — говорит Николай Федотов. — Кроме того, идет жилая застройка вблизи железнодорожных путей, и при этом не обеспечиваются требования безопасности, отсутствуют ограждения и пешеходные переходы и наблюдается свободный доступ к объектам дорожной инфраструктуры“. И снова представители транспортной отрасли отмечают, что беду легче предупредить, чем справляться с ее последствиями. Детей надо учить правилам поведения на железнодорожных путям. Кстати, лекции по правилам безопасности на железнодорожной дороге в Самарской области включены в программу обучения по курсу ОБЖ.
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