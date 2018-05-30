В России запретят сотовые вышки у детских учреждений

Правительство России вводит запрет на вышки сотовой связи у детских учреждений. Этому послужит федеральная целевая программа по обеспечению электромагнитной безопасности населения. ФЦП должна уменьшить количество времени, в которое дети и подростки пользуются сотовыми телефонами.

Надзорные инстанции возьмут под контроль места установки станций связи, сообщает « Парламентская газета ».

Контроль за установкой базовых станций должен осуществлять Роспотребнадзор , особенно тщательно определять радиус удаления от школ, детских садов и других учреждений для детей и подростков.

СанПиН призывает придерживаться ограничений в использовании мобильных телефонов людьми в возрасте до 18 лет. В результате повышенного электромагнитного излучения дети чаще страдают от ухудшения памяти, снижения обучаемости и психических расстройств.

В этом году в России должен появиться федеральный закон об электромагнитной безопасности, прописывающий нормы, несоблюдение которых будет вести к административной ответственности.