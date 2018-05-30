В России запретят сотовые вышки у детских учреждений 

Правительство России вводит запрет на вышки сотовой связи у детских учреждений. Этому послужит федеральная целевая программа по обеспечению электромагнитной безопасности населения. ФЦП должна уменьшить количество времени, в которое дети и подростки пользуются сотовыми телефонами.
Надзорные инстанции возьмут под контроль места установки станций связи, сообщает «Парламентская газета».
Контроль за установкой базовых станций должен осуществлять Роспотребнадзор, особенно тщательно определять радиус удаления от школ, детских садов и других учреждений для детей и подростков.
СанПиН призывает придерживаться ограничений в использовании мобильных телефонов людьми в возрасте до 18 лет. В результате повышенного электромагнитного излучения дети чаще страдают от ухудшения памяти, снижения обучаемости и психических расстройств.
В этом году в России должен появиться федеральный закон об электромагнитной безопасности, прописывающий нормы, несоблюдение которых будет вести к административной ответственности.