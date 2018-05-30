Ещё
В России запретят сотовые вышки у детских учреждений
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В России запретят сотовые вышки у детских учреждений 

News.ru 11 минут назад
Фото: News.ru
Правительство России вводит запрет на вышки сотовой связи у детских учреждений. Этому послужит федеральная целевая программа по обеспечению электромагнитной безопасности населения. ФЦП должна уменьшить количество времени, в которое дети и подростки пользуются сотовыми телефонами.
Надзорные инстанции возьмут под контроль места установки станций связи, сообщает «Парламентская газета».
Контроль за установкой базовых станций должен осуществлять Роспотребнадзор, особенно тщательно определять радиус удаления от школ, детских садов и других учреждений для детей и подростков.
СанПиН призывает придерживаться ограничений в использовании мобильных телефонов людьми в возрасте до 18 лет. В результате повышенного электромагнитного излучения дети чаще страдают от ухудшения памяти, снижения обучаемости и психических расстройств.
В этом году в России должен появиться федеральный закон об электромагнитной безопасности, прописывающий нормы, несоблюдение которых будет вести к административной ответственности.
News.ru: последние новости
Правительство вводит запрет на вышки сотовой связи у детских учреждений Топилин рассказал о бедных россиянах Кто помог Абдулову стать звездой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней14
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем8
«Мне плевать, чего хотят фанаты»1
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят2
Секреты кино, которые никто не видит5
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение