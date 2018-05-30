«Понедельник выходной» хочет работать с особенными детьми

Цель нового проекта — помочь детям с синдромом Дауна освободиться от физических и психологических зажимов.

В планах театра и студии актерского и ораторского мастерства «Примус» — запустить летнюю смену, а затем — и создать группу, которая будет заниматься весь следующий учебный год. Организаторы поделились: «Мы создавали нашу НКО для того, чтобы обучать актерскому мастерству тех, кому это жизненно-важно. У нас в команде отличные педагоги — профессиональные артисты с опытом преподавания в школах для детей с ограниченными возможностями. Они не просто умеют работать с такими детьми — им это нравится». Театральный проект поможет детям чувствовать себя увереннее в обществе, открыть и начать развивать свои скрытые таланты и способности. К сожалению, ему не удалось получить грант министерства социального развития, поэтому было принято решение создать проект на Planeta.ru для сбора средств. Средства, вложенные в проект, запланированный на август, пойдут на оплату труда преподавателей, приобретение необходимого для занятий реквизита (коврики, бамбуковые палки, мячи), питание детей и видеосъемку отчетного ролика, а само обучение будет абсолютно бесплатным. К конце группа представит отчетную творческую работу — видеоролик о ней и о том, как проходили занятия, будут разосланы всем акционерам на указанный ими e-mail.