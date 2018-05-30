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Исторический музей в День защиты детей расскажет детям Москвы о средневековых профессиях
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Исторический музей в День защиты детей расскажет детям Москвы о средневековых профессиях 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Исторический музей подготовил ко Дню защиты детей праздничную программу. Первого июня маленькие москвичи смогут узнать о средневековых профессиях и познакомиться с бытом офицеров времен Отечественной войны 1812 года, сообщается в среду на портале мэра Москвы.
"Лучшие реконструкторы Москвы создали к празднику специальный проект «Исторические профессии». Средневековый купец, лекарь, мастеровой и ученый расскажут об особенностях своей работы, — говорится в сообщении. — Посетители увидят строевые занятия офицеров времен войны 1812 года, поучаствуют в мастер-классах по скатыванию шинели и изготовлению муляжа патрона. Желающие смогут примерить исторические костюмы и сфотографироваться в них".
Также авторы мультфильма «Белка и Стрелка» расскажут, как создаются современные анимационные ленты, и покажут новые работы киностудии «Союзмультфильм», отмечается на портале.
Кроме того, 1 июня гостей праздника ждут концерты, экскурсии, квесты, викторины и кулинарное шоу.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, но нужна предварительная регистрация.
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