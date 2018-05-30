Во сколько воронежцам обойдётся отдых ребёнка в муниципальном лагере 

У родителей ещё есть возможность приобрести путёвку. Детские муниципальные лагеря ещё продолжают набор на основные или дополнительные смены. Во сколько родителям обойдётся отдых ребёнка в Воронеже и его пригороде, рассказала директор центра детского отдыха «Перемена» Олеся Персиянова в мэрии в понедельник, 28 мая. Летом 2018 года в режиме 21, 10 и 5-дневных смен будут работать семь лагерей — «Кировец», «Голубой экран», «Полёт», «Алмаз», «Маяк», «Костёр» И «Восток-4». — Стоимость путевки в муниципальные лагеря составит 21 950 рублей за 21 день, или 1 045 рублей в день. С учётом субсидий, стоимость заезда ребенка на 21 день для работников бюджетной сферы составит 10 308 рублей, иных работников –14 674 рубля. Десятидневные смены будут стоить соответственно 4 908 рублей для бюджетной сферы и 6 987 рублей для внебюджетной, — рассказала Олеся Персиянова. Директор «Перемены» добавила, что охраной лагерей будут заниматься профессиональные организации, выбранные по конкурсу. Все детские лагеря имеют полное ограждение, соответствующее требованиям стандарта безопасности, и систему видеонаблюдения. Информацию о наличии мест в лагерях и о способах приобретения путёвки смотрите здесь. Екатерина Трещикова