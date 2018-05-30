В биробиджанском карьере утонул ребенок

Вчера вечером в карьере около стадиона «Дружба» в Биробиджане утонул 13-летний ребенок. Купание в данном водоеме было запрещено.

После школы подросток со своими друзьями пошел на водоем, чтобы искупаться. Через некоторое время приятели обнаружили его в воде без движения. Они самостоятельно вытащили мальчика на берег и вызвали бригаду скорой помощи. Ребенок скончался по пути в больницу.

Прокуратура Биробиджана выясняет все обстоятельства происшествия.