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В биробиджанском карьере утонул ребенок
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В биробиджанском карьере утонул ребенок 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Вчера вечером в карьере около стадиона «Дружба» в Биробиджане утонул 13-летний ребенок. Купание в данном водоеме было запрещено.
После школы подросток со своими друзьями пошел на водоем, чтобы искупаться. Через некоторое время приятели обнаружили его в воде без движения. Они самостоятельно вытащили мальчика на берег и вызвали бригаду скорой помощи. Ребенок скончался по пути в больницу.
Прокуратура Биробиджана выясняет все обстоятельства происшествия.
В области будет усилен контроль за нахождением людей у воды, сообщает ИА EAOMedia. Помимо сотрудников ГИМС и спасателей к патрулированию будут привлечены сотрудники полиции и районных администраций.
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