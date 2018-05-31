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Из России с подарком
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Из России с подарком 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Welcome2018 опубликовал специальный материал о российских сувенирах — для тех, кто хочет привезти из нашей страны нечто большее, чем просто matreshka и balalaika.
Болельщики Чемпионата мира по футболу 2018 года в России кроме ярких футбольных впечатлений наверняка захотят привезти из страны сувениры и подарки, которые напоминали бы о путешествии. В России более сотни наименований сувенирных брендов, которые начинались как народные промыслы, при этом треть из них родом из регионов, принимающих ЧМ. О них и рассказано в специальном материале welcome2018.com.
Полную версию материала читайте на страницах официального туристического портала для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
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