Из России с подарком

Welcome2018 опубликовал специальный материал о российских сувенирах — для тех, кто хочет привезти из нашей страны нечто большее, чем просто matreshka и balalaika.

Болельщики Чемпионата мира по футболу 2018 года в России кроме ярких футбольных впечатлений наверняка захотят привезти из страны сувениры и подарки, которые напоминали бы о путешествии. В России более сотни наименований сувенирных брендов, которые начинались как народные промыслы, при этом треть из них родом из регионов, принимающих ЧМ. О них и рассказано в специальном материале welcome2018.com.

Полную версию материала читайте на страницах официального туристического портала для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.