Сборная России по футболу вручила подарки воспитанникам детских домов

Сборная России вручила подарки воспитанникам детских домов в рамках конкурса «Детские мечты», объявленного национальной командой в ноябре 2017 года.

Подарки от игроков российской сборной получили ребята из детских домов Железногорска, Рославля, Серафимовича, деревни Корзуновка и Москвы.

Отмечается, что в рамках конкурса «Детские мечты» пришло так много писем, что, начав отвечать на них и дарить подарки ещё в прошлом году, спортсмены продолжают делать это и в настоящий момент.

Члены национальной команды лично отобрали истории, тронувшие их больше всего.

Футболисты вручили ребятам мячи, вратарские перчатки, конусы, комплекты футбольной формы и другие вещи.

К детям из московского центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», где живут ребята с особенностями развития, приехали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и защитник Георгий Джикия , которые накануне отъезда в Австрию лично привезли и раздали подарки, пообщались с детьми, сфотографировались и дали им автографы.

По словам защитника сборной России, финалистов конкурса «Детские мечты» было более 100, спортсмены старались исполнить все их желания.