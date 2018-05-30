Нижегородцам расскажут о возможностях летнего отдыха для детей 

Нижегородцам расскажут о возможностях для организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году. Для этого департамент образования администрации города открывает горячую линию, сообщает ведомство.
Жители столицы ПФО смогут задать свои вопросы специалистам с 14.00 до 16.00 в четверг, 31 мая. Телефон горячей линии: 435-22-90.
В прошлом году в 15 летних лагерях отдохнули около 22 тысяч юных нижегородцев. Из городского бюджета на эти цели было направлено 230 миллионов рублей.
Напомним, до 11 июня Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области также проводит горячую линию по вопросам отдыха детей и безопасности детских товаров.