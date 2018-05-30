Нижегородцам расскажут о возможностях летнего отдыха для детей

Нижегородцам расскажут о возможностях для организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году. Для этого департамент образования администрации города открывает горячую линию, сообщает ведомство.

Жители столицы ПФО смогут задать свои вопросы специалистам с 14.00 до 16.00 в четверг, 31 мая. Телефон горячей линии: 435-22-90.

В прошлом году в 15 летних лагерях отдохнули около 22 тысяч юных нижегородцев. Из городского бюджета на эти цели было направлено 230 миллионов рублей.