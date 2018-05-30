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Чем займутся 13 тысяч школьников в Искитиме летом
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Чем займутся 13 тысяч школьников в Искитиме летом 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Традиционными формами занятости детей в летний период по-прежнему остаются лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, трудоустройство, профильные смены, различные походы, сборы, экскурсии, культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Общая сумма, которая будет затрачена на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период составит 11 737 тыс. рублей, большая часть из которых — средства местного бюджета.
В этом году в 13 лагерях дневного пребывания отдохнут 1230 детей. Впервые начнет работу лагерь на базе детского сада «Дельфинчик». Здесь проведут время 20 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей из категории «трудная жизненная ситуация» пребывание в будет бесплатным. Для остальных предусмотрена родительская доплата в сумме 1190 рублей при двухразовом питании и 1430 рублей при трехразовом питании.
В летнем лагере «Лесная сказка» Искитима за летний период планируется отдых 500 детей. 190 из них по «социальным путевкам» из категории «трудная жизненная ситуация». Стоимость коммерческой путевки в этом году составит 20 800 рублей. На базе лагеря «Лесная сказка» пройдут профильные смены для одаренных детей города. Это 125 льготных путевок с частичной компенсацией родительской платы.
Для тех, кто вместо отдыха предпочитает поработать, за счет средств местного бюджета будет организовано трудоустройство 112 подростков. Учитывая самостоятельное трудоустройство на предприятиях города, в целом работать этим летом планируют 430 подростков. В культурно-досуговые и спортивные мероприятия планируется вовлечь 6 451 человека. В целом, охват детей всеми формами летней занятости должен составить 13 477 человек.
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