Праздники в честь Дня защиты детей в парках Подмосковья посетят более 100 тыс. человек

Игровые программы, кинопоказы и спектакли ждут юных посетителей подмосковных парков в День защиты детей, праздничные мероприятия первого июня пройдут в 40 парках региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В Международный день защиты детей, 1 июня, в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий. Посетителей ждут конкурсы рисунков на асфальте, танцевальные фестивали, интерактивные программы, спектакли, концерты, тематические мастер-классы. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 100 тысяч человек», — сказала Забралова.

Маленьких гостей парка аттракционов городского округа Шаховская ждет игровая программа «Улица радости» с соревнованиями, выступлением участников художественной самодеятельности и сладкими подарками.

Парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого городского округа Химки представит программу «Радуга детства». Гостей будут встречать аниматоры и ростовые куклы, детский духовой оркестр. В парке развернутся различные интерактивные площадки.

«Глуховский парк Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» пригласит посетителей на детский танцевальный фестиваль «BABY ФЕСТ». В программе: танцевальный baby батл, мастер-классы, ярмарка мастеров, фотозона, конкурсы, интерактивная игровая площадка», — добавляется в сообщении.

В егорьевском парке «Пегас» пройдет детский тематический конкурс рисунков на асфальте «Краски лета». В Домодедове в парке «Елочки» пройдут интерактивная программа «Парк профессий» и праздничный концерт. «Планетой детства» станет Центральный парк в городском округе Королев. Здесь посетителей ждут мастер-классы по йоге, творческие мастерские, спортивные зоны.

В городском парке культуры и отдыха Ногинска праздник начнется с фестиваля «Территория детства», в афише которого интерактивные и спортивные программы, выступления самодеятельных творческих коллективов, конкурсы, дискотека. Завершится день показом мультфильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали» по одноименной повести советского детского писателя-фантаста Яна Ларри.

«Сразу два кинопоказа предложит парк отдыха «Вербилки» Талдомского муниципального района — посетители смогут посмотреть фильмы «Чудо-Юдо» и «Частное пионерское. Ура, каникулы!», демонстрации которых будут предшествовать конкурс рисунков на асфальте, квест «Путешествие по станциям», концерт, конкурсы и викторины», — уточняется в сообщении.

В Красногорске детский городок «Сказочный» пригласит на спектакль «Муха-Цокотуха» и театрализованную интерактивную программу «Мадагаскар», а парк культуры и отдыха «Ивановские пруды» — на веселый квест «Пиратские приключения».

День защиты детей — международный праздник, который ежегодно отмечается 1 июня. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже Международной демократической федерацией женщин.