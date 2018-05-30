Власти Пермского края будут следить за действиями детей в соцсетях

Руководство Пермского края признало, что организованная в регионе система работы с подростками не выполняет своих задач по профилактике преступности среди детей. Власти решили использовать новые технологии и методики для исправления ситуации, сообщает издание

Properm.ru В среду, 30 мая, на заседании правительства Пермского края обсуждались новые подходы в системе профилактики детского и семейного неблагополучия, говорится на портале

краевой администрации.

Как сообщил губернатор Максим Решетников , за последние два года зафиксировано сокращение подростковой преступности на четверть. Однако при этом, по его словам, дети из благополучных семей нарушают закон чаще, чем подростки из так называемой «группы риска».

"Причины здесь, что называется, коллективные. Родители при современном ритме жизни не всегда успевают заниматься детьми, у учителей большая нагрузка, ориентация на образовательный процесс. И иногда нет навыков распознавать сложные ситуации, в которых находятся дети", — констатировал глава региона.

Существующая в настоящее время система профилактики преступности преимущественно ориентирована на работу с детьми, которые уже находятся в зоне внимания социальных служб, признал губернатор. «Очевидно, нам требуются новые подходы и решения. В первую очередь нужна межведомственная и многоуровневая профилактическая система, которая позволит выявлять риски на самых ранних стадиях, когда проблема только начинает появляться», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Абдулина собщила, что 39% детей, совершивших преступление, не состояли ранее на учете и с ними не велась профилактическая работа. «Каждый второй ребенок, попавший в социально опасное положение, также не состоял на каком-либо учете», — отметил она.

Педагоги оценивают критичность положения ребенка по трем признакам: успеваемость, поведение и посещаемость занятий. Но, по мнению властей, этого недостаточно для выявления сложных случаев. Чтобы решить проблему, уже в этом году в крае заработает новая схема помощи детям и выявления критических ситуаций.

В Единую информационную систему будут поступать данные о поведении детей в социальных сетях, психическом здоровье ребенка, проблемах в семье или с законом, их положении среди сверстников. С учетом этих сведений специалисты будут выявлять проблемы и определять варианты их комплексного решения.

"В течение 2018 года будет сформирована Единая информационная система, обеспечен постоянный мониторинг социальных сетей на выявление участия в группах деструктивной направленности, существенно изменен диагностический инструментарий психологов по выявлению факторов риска", — сообщила Абдуллина.

Итогом станет создание трехуровневой системы психологической помощи семье и ребенку, будет определен порядок работы со сложными случаями, когда поведение ребенка в силу разных причин становится антиобщественным. Первый уровень — работа школьных психологов и социальных педагогов. Второй уровень — межмуниципальные психологические службы. Третий уровень — региональный центр психологический поддержки.

С начала нового учебного года в крае также запланирована серия мер по просвещению родителей, которым в виде аудио— и видеоуроков представят наиболее актуальные темы воспитания. Детей будут вовлекать в общественную деятельность через волонтерские и добровольческие объединения, закреплять за ними наставников из числа активной молодежи, расширять спектр их интересов.

По замыслу правительства Прикамья, внедрение такой системы должно помочь педагогам и соцработникам выявить на ранней стадии детей с предрасположенностью к деструктивному образу жизни и вовремя им помочь.

Причиной нововведений, по данным прессы, стало резонансное

нападение