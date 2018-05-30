А вы уже решили, как занять ребенка летом?

Корреспондент портала K1NEWS.RU поговорил на эту тему с известным блогером, телеведущей, организатором Костромского телевизионного конкурса «Дочки-матери», и, душой детского танцевального центра CodeDeDance — Татьяной Титовой

K1news:Татьяна, сегодня перед родителями стоит не простой выбор. Вариантов как организовать летний отдых ребенка — просто море. И в нашем городе тоже много лагерей. Что такого особенного в вашем лагере?

Татьяна: Первый раз мы создали лагерь только прошлым летом. Хотя готовились к нему несколько лет. Получился до минуты продуманный детский досуг. Реально. До минуты. Это, кстати, можно отнести к нашим особенностям (смеется). А если серьезно, то мы отличаемся в первую очередь увлекательной программой — в каждую смену своя креативная идея, — но каждая очень интересна для детей 5-15 лет. Во— вторых, мы устраиваем много выездов, экскурсий, мастер-классов, спектаклей, даже делаем мультфильм. В третьих, у нас каждый день двухчасовой урок танцев. И хотя при создании лагеря мы ставили цель создать качественный отдых ребенка, а не качественный образовательный процесс, обойтись без нашей любви — танцев, мы, конечно, не смогли. И еще мы точно можем похвастаться атмосферой дружбы и комфорта для каждого ребенка. Очень многие родители отмечали это в прошлом году.

K1news.ru:Каждому родителю важно отдать ребенка в руки профессионалов. Расскажите, кто будет работать с детьми?

Татьяна:В нашей команде есть педагог-организатор — сейчас это творческая девушка Надежда, с огромным опытом работы с детьми и организацией мероприятий. Летом она будет старшим вожатым лагеря. В помощники берем подготовленных в школе вожатых молодых ребят. А танцы ведут наши профессионалы — педагоги-хореографы. Ну и я всегда рядом. Все, что делается в стенах нашего центра — моя личная ответственность. А я — перфекционист, хотя это порой мне здорово мешает (смеется).

K1news.ru: Все так гладко. А были ли какие-то сложности?

Татьяна: Вот любопытно. Лагерь собирается, как правило, не большой, по семейному типу. Дети разных возрастов. И мы сомневались, будет ли интересно и шестилетке и подростку в одной связке. И, сначала, действительно, было не просто. Тут, конечно, «спасибо» нашим педагогам. Они сделали, из казалось бы, недостатка, целую философию: научить детей заботиться о маленьких, уважать старших, быть «наравне» и иметь полноценное место— сказать свои мысли вне зависимости от возраста, уметь слушать как старших, так и младших, уметь поддерживать друг друга. Это очень ценно.

K1news.ru:С выездными лагерями все ясно: есть база— корпуса, столовые, спортивные площадки. А как у вас всё организовано?

Татьяна:У нас есть большой центр на улице Центральная, 48А. Это, собственно, центральный филиал нашей танцевальной школы CodeDeDance. Комфортное просторное помещение, оформленное в детском стиле: 5 ярких залов и 2 раздевалки. Этого вполне достаточно, чтобы иметь «базу лагеря», где можно полноценно воплощать большинство идей лагеря. А когда пространства недостаточно, то мы выходим за его пределы — пешком или куда-то едем на транспорте.

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K1news.ru: А что с питанием?

Татьяна:В этом году мы договорились с сетью ресторанов WOW — это «Commun Cafe», «Варвара-бар», сеть кафе «Избушка». Кушать будем ездить в эти заведения. Так что дети, пожалуй, обойдут своих родителей по количеству посещений модных кафе и ресторанов этим летом (смеется). Но главное, хотя и приятное, не модность, а качество кухни, которой можно доверять.

K1news.ru: Расскажите, какую-нибудь «фишечку» вашего лагеря.

Татьяна:Например, первая смена будет посвящена опытам, исследованиям, изучениям… такая «идеальная школа». Смена называется «Недетская наука». Мы вдохновились идеей в прошлом году, когда побывали в музее Эйнштейна в Ярославле и увидели восторги детей от физики и химии на примерах и опытах. Да и вообще эта тема сейчас очень популярна. Будем погружаться в разные науки от астрономии до географии, ставить опыты, придумывать и создавать новые материалы, изучать новые технологии и робототехнику. Каждый день что-то новое и интересное. Но это не просто развлечение. Это основа, вокруг которой происходит много интересных событий лагеря, вокруг которой закручиваем увлекательный сюжет. И такая изюминка есть в каждой смене.

K1news.ru: Когда стартуете? Явки. Пароли.

Татьяна:Да. Мы ждем всех ребят этим летом в нашем лагере. Будет 5 смен. Каждая по две недели. Лагерь будет работать с понедельника по пятницу, с 10.00. до 17.00. Цена за смену 10000 руб. Записаться в лагерь можно тут:

Все подробности можно узнать по телефону у администратора: 41-15-91, 89159159968 или у меня: 89159159945

До встречи. И пусть это лето будет незабываемым для каждого ребенка.