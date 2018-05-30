На Баумана в Казани организуют праздник ко Дню защиты детей 

Концерт «А солнце светит всем одинаково!» состоится 31 мая на улице Баумана в Казани. Действо приурочено ко Дню защиты детей. Праздничная программа начинается в 14:00. По словам организаторов, в событии примут участие около сотни малышей с ограниченными возможностями. Маленькие гости праздника встретятся с аниматорами, опробуют разные варианты аквагрима, примут участие во флешмобах и мастер-классах от художественной школы №3. Кроме того, будет организована ярмарка — любой желающий сможет выбрать изделие ручной работы на память. В рамках благотворительной акции организуют продажи воздушных шаров. Непосредственно концерт начнется в 15:00. На площадке выступят дуэт «Зу-Ляй-Ля», Равиль Харисов, Рауль Якупов, Ясмин и другие. Подготовили событие организация «Добро детям» и картинная галерея Константина Васильева.