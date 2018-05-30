Ещё
На Баумана в Казани организуют праздник ко Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На Баумана в Казани организуют праздник ко Дню защиты детей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Концерт «А солнце светит всем одинаково!» состоится 31 мая на улице Баумана в Казани. Действо приурочено ко Дню защиты детей. Праздничная программа начинается в 14:00. По словам организаторов, в событии примут участие около сотни малышей с ограниченными возможностями. Маленькие гости праздника встретятся с аниматорами, опробуют разные варианты аквагрима, примут участие во флешмобах и мастер-классах от художественной школы №3. Кроме того, будет организована ярмарка — любой желающий сможет выбрать изделие ручной работы на память. В рамках благотворительной акции организуют продажи воздушных шаров. Непосредственно концерт начнется в 15:00. На площадке выступят дуэт «Зу-Ляй-Ля», Равиль Харисов, Рауль Якупов, Ясмин и другие. Подготовили событие организация «Добро детям» и картинная галерея Константина Васильева.
Казанский репортер: последние новости
«Ломает стереотипы»: Как выглядит Казань в гиде Associated Press к ЧМ-2018 Зуля Камалова запустила сбор средств на новый альбом ​Cirque du Soleil: как это устроено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»14
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр2
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение