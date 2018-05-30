От Москвы до Германии. Где будут отдыхать этим летом курские школьники

Для волонтёров и не только

К началу сезона в Курской области подготовлены 22 загородных лагеря и восемь санаториев. Кроме этого, откроются 287 лагерей дневного пребывания при школах, которые намерены посещать более 17 тысяч ребят. В 34 лагерях труда и отдыха около пятисот подростков смогут совместить приятное с полезным — отдохнуть и подзаработать.

«Летняя кампания охватит более 100 тысяч ребят от 7 до 17 лет, — рассказал председатель комитета по делам молодёжи и туризму Курской области Владимир Гребёнкин. — Более 40 тысяч детей получат путёвки в лагеря и санатории за счёт бюджетных средств. На эти цели планируется выделить свыше 256 млн рублей».

Отдохнуть в загородных лагерях Курской области смогут дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно. До конца мая заявления принимались в школах, а оттуда направлялись в межведомственную комиссию по организации летнего отдыха. Тем, кто не успел подать заявки, придётся оплачивать путёвки из своего кармана. Смена в 21 день стоит с среднем 14-20 тысяч рублей. Как правило, на долю самостоятельно купленных путёвок приходится не более 10%.

«Ребят, отличившихся в спорте, творчестве, победителей олимпиад ждут профильные смены, в том числе и ставшие брендами — «Монолит», «Комсорг», «Вертикаль», «Магистр». Всего будет организовано 48 таких смен, — продолжает Владимир Гребёнкин. — На базе ОЦ «Олимпиец» пройдет спортивная смена «Доброволец Курска» для школьников-волонтёров. Четвёртая смена в лагере «Заря» Кореневского района называется «Волонтёрский прорыв» и также будет посвящена добровольческому движению. Подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поможет социализироваться смена «Спасатель». Она пройдёт на базе лагеря Ульяны Громовой в Москве».

В трудной ситуации

Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходит и по линии социальной защиты.

«Несовершеннолетние воспитанники учреждений социального обслуживания семьи и детей (всего более 300 человек) смогут бесплатно отдохнуть в курских лагерях во вторую и третью смены, — сообщил начальник отдела по делам семьи, женщин и детей комитета социального обеспечения Курской области Николай Татаренко. — В нашем ведении четыре межрайонных центра социальной помощи семьи и детям, два социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних и два социальных приюта для детей и подростков. Также мы предоставили путёвки детям с инвалидностью из Беловского детского дома-интерната для умственно отсталых детей».