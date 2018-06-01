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День защиты детей в Краснодаре: полная программа мероприятий
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День защиты детей в Краснодаре: полная программа мероприятий 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 1 июня — Новая Кубань. В России 1 июня традиционно отмечают День защиты детей. В краевой столице для самых маленьких горожан приготовили массу развлекательных, познавательных и спортивных мероприятий.
В парке 30-летний Победы с 10 часов утра проходит краевой детский праздник. На главной сцене для малышей организовали концерт. На него пригласили более 2000 детей со всех районов Кубани — это победители творческих и интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований, дети из малообеспеченных и приемных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов
Здесь же маленькие гости краевой столицы могут посмотреть кукольный спектакль «В гостях у сказки» и пройти мастер-класс с реквизитом артистов. На территории парка работает книжная выставка «С книгой мир добрей и ярче!». Кроме того, на аллеях открыты фотовыставки, здесь можно принять участие в мастер-классах по хореографии, массовом флэшмобе, игровых театрализованных программах, послушать концерт мастерской вокала «ВОКАЛИЗ» «Мы начинаем лето!».
В «Городском парке» в 11 часов начался традиционный праздник мороженного. Для любителей этого лакомства приготовлены конкурсы, игровые программы. Фишка мероприятия — презентация производителей мороженного.
В парке «Солнечный остров» сегодня пройдут праздничные программы «Каникулы в городе» и «Все краски лета на радость детям!», а также театрализованная игровая программа для детей «Алиса в стране чудес».
В парке «Чистяковская роща» для маленьких гостей подготовлена программа «Сказочная страна Детство» (начало 11:00). Здесь же после обеда пройдет детский чемпионат по брейк-дансу.
В станице Елизаветинской в 11 часов начался большой спортивный праздник. В частности, здесь разыграют «Кубок губернатора» по баскетболу среди подростковых команд.
— 1 июня состоится торжественное открытие летних площадок при библиотеках, учреждениях культурно-досугового типа, учреждениях дополнительного образования детей, пройдут окружные детские праздники на площадке перед кинотеатром «Болгария», у физкультурно-оздоровительного комплекса «Знаменский», а также в различных микрорайонах города, у сельских и городских Домов культуры, — добавили в пресс-службе мэрии краевой столицы.
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