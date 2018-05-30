Куда сходить с детьми в Выборге 1 июня в День Защиты Детей

1 июня в международный День защиты детей в Выборге пройдет ряд праздничных мероприятий, вход на которые как и обычно будет свободным, сообщили ivbg.ru в пресс-службе администрации МО «Выборгский район» Ленобласти.

Программа праздничных мероприятий

Концерт «Путешествие во времени» в 11 утра во Дворце культуры (ул. Советская, д.16). Своими номерами зрителей порадуют воспитанники коллектива «СЮРПРИЗ».

Театрализованное представление «Пусть лето звонкое смеется» в Доме культуры (пр. Ленина, д. 20) начнется также в 11 утра.

В 12.00 в парке Ленина в городке аттракционов начнется праздничная программа «Приключения Леди Баг и Супер Кота» — это разнообразные конкурсы, викторины, игры, шоу мыльных пузырей. А также праздничный концерт с участием коллективов «Эльфы».

В 16 часов библиотека на ул. Спортивной, д. 10 приглашает детей принять участие в познавательно-развлекательной программе «На всех парусах в лето».

К сожалению, в этом году 1 июня выпадает не на выходной день, а на пятницу. Но редакция ivbg.ru уверенна, что ни кому это не помешает не только весело провести время со своими детьми, внуками, племянниками, но задуматься о нуждающихся детях и оказать им посильную поддержку и помощь, например, навестить всеми нами любимый фонд «Дикони».