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В Томской области полицейские и общественники приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения…
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В Томской области полицейские и общественники приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения… 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники органов внутренних дел регулярно посещают образовательные и социальные учреждения, а также подшефные детские дома. Полицейские навещают детей и проводят различные мероприятия как профилактического и патриотическо-воспитательного, так и торжественного характера.
В селе Бакчар Томской области состоялось мероприятие, посвященное 85-летию ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района», на котором побывала делегация Управления Министерства внутренних дел Томской области и Общественного совета при УМВД.
Знакомство сотрудников органов внутренних дел с ребятами Бакчарского детского дома началось с выставки «Наши дети о мире и нас», проведённой полицейскими в 2002 году. Ребята прислали на выставку большое количество рисунков и поделок. За активное участие в выставке от руководства Управления дети были награждены ценными подарками. Так, родилась идея шефства над воспитанниками Бакчарского детского дома.
Ребята и воспитатели детского дома приготовили для полицейских концертную программу, в рамках которой прозвучали различные музыкальные и поэтические номера.
В ходе мероприятия сотрудники полиции подарили ребятам памятные подарки, а педагогам искренне пожелали успехов и достижений в благородном деле — защите детства.
Смотреть фото мероприятия в фотогаларее
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