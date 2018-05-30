Ещё
Летом 2018 года в Приморье будут работать более 600 детских лагерей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Летом 2018 года в Приморье будут работать более 600 детских лагерей 

Prim.News 1 час назад
Сейчас они активно готовятся к новому сезону.
В Приморском крае завершается подготовка детских оздоровительных учреждений к летнему сезону 2018 года. К работе в летнюю кампанию 2018 года планируется работа 603 учреждений отдыха и оздоровления детей. Об этом передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Всего на 2018 г. выдано 61 предписание (содержащее 259 мероприятий), доля выполнения мероприятий составила 98,6%. На отчетный период заключено 100% договоров на поставку продуктов питания. В загородных и санаторных лагерях будет организовано 5-6-разовое питание, в лагерях труда и отдыха — 2-4-разовое питание, лагерях с дневным пребыванием — 2-3-разовое питание.
До начала кампании проводятся противоклещевые обработки на территории 300 оздоровительных лагерей, планируемая площадь обрабатываемой территории 510 га. На отчетный период заключено 100% договоров на проведение акарицидной обработки.
Prim.News: последние новости
Выставка старейшего художника Владивостока Анатолия Кротова откроется 1 июня Фестиваль документалистики «Человек и море» откроется во Владивостоке 5 июня Во Владивостоке откроются персональные выставки Андрея Обманца и Михаила Фролова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»13
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем13
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят3
«Мне плевать, чего хотят фанаты»3
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр2
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение