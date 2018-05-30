Летом 2018 года в Приморье будут работать более 600 детских лагерей

Сейчас они активно готовятся к новому сезону.

В Приморском крае завершается подготовка детских оздоровительных учреждений к летнему сезону 2018 года. К работе в летнюю кампанию 2018 года планируется работа 603 учреждений отдыха и оздоровления детей. Об этом передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Всего на 2018 г. выдано 61 предписание (содержащее 259 мероприятий), доля выполнения мероприятий составила 98,6%. На отчетный период заключено 100% договоров на поставку продуктов питания. В загородных и санаторных лагерях будет организовано 5-6-разовое питание, в лагерях труда и отдыха — 2-4-разовое питание, лагерях с дневным пребыванием — 2-3-разовое питание.

До начала кампании проводятся противоклещевые обработки на территории 300 оздоровительных лагерей, планируемая площадь обрабатываемой территории 510 га. На отчетный период заключено 100% договоров на проведение акарицидной обработки.